В Казани прошел третий онлайн-форум избирателей «Мой Голос»

Сегодня в Казани состоялся третий онлайн-форум избирателей «Мой Голос».

«Мой голос» – это постоянная площадка для экспертного обсуждения изменений в избирательном законодательстве, обеспечению прозрачности выборного процесса и наблюдению за ходом голосования. Сегодняшняя встреча была озаглавлена – «Выборы-2020. Татарстан. 11-13 сентября».

В роли модератора пленарной сессии выступил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, в обсуждения приняли участие общественные наблюдатели, блогеры, эксперты.

Участники форума поделились своими впечатлениями об организации выборного процесса и мер безопасности на избирательных участках, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Одной из важных тем обсуждения стала работа общественных наблюдателей на избирательных участках Татарстана.

«В очередной раз республика Татарстан задала очень высокую планку, очень интересный тренд. Я имею ввиду приглашение блогерам стать общественными наблюдателями. Это самый главный, самый правильный ответ на возможные фейки и вбросы в отношении выборов», - высказался первый заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская также рассказал о работе горячей линии, по который избиратели могут задать вопросы о выборах. В общей сложности на нее поступил 41 звонок, чаще всего граждане спрашивали о том, как узнать адрес своего избирательного участка