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В Казани пройдет донорская акция по сбору крови

Донором может стать любой совершеннолетний казанец, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, напоминают организаторы.

15 сентября жителей Казани приглашают принять участие в донорской акции, которая состоится в Республиканском центре крови. Сдача крови пройдет в рамках Осенней недели добра под эгидой проекта «Добрая Казань», сообщает пресс-служба проекта.

Донором может стать любой совершеннолетний казанец, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, напоминают организаторы.

Центр крови находится по адресу Проспект победы, 85.

Подробности и регистрация по ссылке.

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