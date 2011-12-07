В Казани пройдет концерт 13 сентября «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!»

В Казани 13 сентября пройдет концерт «Я проголосовал! /Мин тавыш бирдем!». Билеты на него получит каждый проголосовавший горожанин, сообщают организаторы.

«С 11 по 13 сентября каждому проголосовавшему жителю города вручат пригласительный билет в виде специального браслета „Я проголосовал! /Мин тавыш бирдем!“, который даст право посетить воскресную интерактивную программу около стадиона „Ак Барс Арена“», — уточняется в сообщении.

Праздник начнется в 12.00. Гостей ждет насыщенная программа: террриторию разделят на несколько тематических участков, на которых представят республиканские и городские проекты. Так, например, гости праздника смогут посетить зону кибер-спорта и виртуальной реальности, площадке интеллектуального досуга «Литературный дворик», различные арт-инсталляции и презентация экологических проектов, принять участие в музыкальном конкурсе и покататься на аттракционах.

К вечеру пройдет концерт, на котором выступят Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, группа DABRO, Клава Кока, Нюша, Салават, Валерия и Хор Турецкого. А в завершении вечера состоится праздничный салют.