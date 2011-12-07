В Казани с 12 сентября пройдут сельхозярмарки

В Казани с 12 сентября начнут проходить традиционные сельхозярмарки, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«С 6.00 до 14.00 во всех районах города будет открыто 14 площадок для торговли», — сказано в сообщении.

Так, в Авиастроительном районе площадки разместятся по адресам: на пересечение улиц Беломорская и Гудованцева, на ул. Дементьева (возле дома № 7), на ул.Ленинградская (возле дома № 27).

В Вахитовском районе на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Кировском районе: на ул. Батыршина (возле дома № 20), на ул. Краснококшайская (возле дома № 150/2).

В Московском районе: на ул. Шамиля Усманова (возле дома № 1).

В Ново-Савиновском районе: на ул. Академика Лаврентьева (возле дома № 10), на пр. Х.Ямашева, 71а.

В Приволжском районе: на ул. Рихарда Зорге, 66 корп.1, ул. Юлиуса Фучика (возле дома № 72).

В Советском районе: на ул. Аграрная, 2 (ОАО «Агропромышленный парк «Казань»), на ул. Закиева, 12, на ул. Липатова, 7.