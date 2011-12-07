Валеева: Мы в первую очередь голосуем за будущее нашей республики

Председатель общественной палаты РТ Зиля Валеева проголосовала на избирательном участке № 56 в Казани, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мы в первую очередь голосуем за будущее нашей республики. Тем более что нам есть чем гордиться — впечатляющие открытия, много прибавляется того, что действительно повышает качество жизни людей. Но нам еще есть куда расти», — поделилась Валеева.

Она также отметила, что на избирательных участках созданы все необходимые условия для голосования. Однако Валеева заметила, что уже в первый день голосования на участке зафиксировано большое количество избирателей. «То есть такой формат нужен, удобен. Не обязательно же всем приходить в один день, да еще и в последний», — отметила спикер.