Все 2807 избирательных участков Татарстана начали свою работу

Сегодня утром, с 8 часов, в Татарстане свои двери открыли все 2807 избирательных участков, рассказал в ходе пресс-конференции председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Утром я успел посетить два избирательных участка. Убедился воочию, что все регламенты, которые мы давали нашим участковым комиссиям по информированию и санитарному режиму выполняются», — отметил руководитель ЦИК РТ.

Выборы продлятся до 8 часов вечера 13 сентября, как сообщил Андрей Кондратьев, 11 и 12 сентября, помимо стационарных, будут работать и мобильные придомовые избирательные участки.

В общей сложности на участках будут работать около 20 тысяч наблюдателей как от политических партий, так и от общественных организаций.