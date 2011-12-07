Все 2807 избирательных участков Татарстана начали свою работу

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Сегодня утром, с 8 часов, в Татарстане свои двери открыли все 2807 избирательных участков, рассказал в ходе пресс-конференции председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«Утром я успел посетить два избирательных участка. Убедился воочию, что все регламенты, которые мы давали нашим участковым комиссиям по информированию и санитарному режиму выполняются», — отметил руководитель ЦИК РТ.
Выборы продлятся до 8 часов вечера 13 сентября, как сообщил Андрей Кондратьев, 11 и 12 сентября, помимо стационарных, будут работать и мобильные придомовые избирательные участки.
В общей сложности на участках будут работать около 20 тысяч наблюдателей как от политических партий, так и от общественных организаций.