Все избирательные участки в Татарстане работают с соблюдением санитарных норм

По ее словам, санитарные врачи проверили 2772 избирательных участка и не выявили ни одного грубого нарушения. Небольшие неточности замечены в части расстановки кабин для голосования, но они на момент проверки были связаны с учебным процессом. К открытию все участки оказались готовы к работе.

Любовь Геннадьевна напомнила, какие меры предосторожности предусмотрены в ходе голосования: «Первая – измерение температуры тела избирателя при входе, возможность воспользоваться дезинфицирующим ковриком для обуви. Избирателю предлагается индивидуальный набор из маски и перчаток, по желанию дается шариковая ручка. Способ проверки паспорта бесконтактный. До открытия участка и после его закрытия предусмотрена дезинфекция помещения, в ходе голосования – дезинфекция контактных поверхностей. Обозначены отдельные входы и выходы для разграничения потоков избирателей, схемы движения людей на участках. Также предусмотрены помещения, куда может быть размещен избиратель или член комиссии с простудными симптомами».

Любовь Авдонина отметила, что санитарная служба не планирует объезжать объекты голосования в течение трех дней выборов. Каждый из специалистов Роспотребнадзора по РТ проверит соблюдение мер безопасности при голосовании на том участке, где будет голосовать сам.