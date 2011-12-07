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Замминистра здравоохранения РТ призвал татарстанцев воспользоваться возможностью сделать прививку от гриппа на избирательном участке

Владимир Жаворонков уточнил, что медицинские бригады будут работать до закрытия стационарных пунктов голосования

«Важно понимать, что бесплатно привиться от гриппа во время голосования можно не на всех участках, только тех, где есть все необходимые условия для проведения процедуры. На мобильных пунктах голосования вакцинация проводиться не будет, — уточнил спикер. — Каждый желающий предварительно пройдет необходимый осмотр врача, консультацию относительно показаний и противопоказаний к проведению вакцинации».

Замглавы медицинского ведомства напомнил о том, что прививка от гриппа, особенно в текущем сезоне, — возможность получить защиту от сезонного вируса. 

КВ
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