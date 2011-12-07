Жители двора на Авангардной дружно стали озеленителями

Этим летом она радикально преобразилась в лучшую сторону — здесь прошли работы по благоустройству согласно программе Президента Татарстана «Наш двор». Появились прогулочные тротуары, полноценная детская площадка, полностью заменено асфальтовое покрытие проезжей части, сооружены удобные ступеньки к подъездам, установлено новое освещение придомовой территории.

Реконструкцию строители провели грамотно, с учетом мнения жителей. Все замечательно — за исключением одного, но важного пункта. Жители просили в дополнение к выполненным работам озеленить получивший вторую жизнь старый уютный дворик. Но увы — развели руками представители подрядчиков — озеленение в программу «Наш двор» не входит… Действительно, в перечне обязательных работ по этой программе создания комфортной среды посадка кустарников, цветов и деревьев не предусмотрена.

Тогда жители решили устроить себе красивую жизнь сами. То есть самостоятельно украсить цветами и декоративными кустарниками свободную от асфальта территорию. Началось все с инициативы одного из жильцов — он привез из своего сада молодые ростки кустарников и многолетних цветов. Пример оказался заразительным в хорошем смысле этого слова. Уже на следующий день, в воскресенье, несколько жителей выгрузили из багажников легковушек свое собственное садовое богатство. Кто-то привез флоксы, другой — молоденькую рябинку, третий — неприхотливый, но симпатичный боярышник.

Один за другим во двор потянулись любопытствующие: вначале посмотрели на происходящее, потом сбегали домой за лопатами — помочь сажать. Вспомнили и о местной дикорастущей зелени: из палисадников под окнами аккуратно выкопали с корешками молодые побеги французской сирени, многолетних цветов. И так же аккуратно, как и положено — с предварительным поливом, закладкой удобрений в ямку, пересадили их на освободившиеся после капремонта места. Как надеются жители, все высаженное пойдет в рост.

Глядя на проявленную инициативу, управляющая компания Приволжского района Казани «УютСервис» пообещала помочь. В ответ на просьбы жителей заместитель главного инженера УК Руслан Насыров заверил их, что для самостоятельно посаженных жильцами кустарников и цветов привезут чернозем, чтобы они лучше прижились на новой почве. На большее, по его словам, у управляющей компании средств не предусмотрено. Обещание было выполнено — вчера к радости местных жителей во двор привезли чернозем.

Сейчас стали популярны такие программы участия населения в жизни страны, как софинансирование, для сельских жителей действует механизм самообложения. Жители двора на Авангардной стали создателями новой программы — соозеленения.