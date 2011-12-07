Эксперты из РТ оценили положение партий перед выборами в Госдуму

Эксперты Татарстана проанализировали положение партий перед выборами в Госдуму VIII созыва.

Доцент кафедры религиоведения КФУ и кандидат политических наук Зоя Силаева считает, что сейчас население не сильно верит предвыборным лозунгам: они смотрят на политику, реализуемую партиями в межвыборный период. Специалист считает, что при таком раскладе больше шансов у системных партий.

Заведующий кафедрой конфликтологии КФУ и член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков заметил, что избирательная кампания по выборам в Госдуму в этот раз не была яркой. Специалист заявил, что такую оценку дали многие политические технологи.

Эксперт считает, что больше всего шансов на предстоящих выборах у «единороссов». Единственная интрига, по его мнению, будет ли это просто большинство, либо же конституционное большинство.

Другие парламентские партии, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», убежден политолог, «нуждаются в существенной модернизации и смене лидеров». Остальные же заметные игроки, Партия пенсионеров, «Новые люди» и «Яблоко», ведут борьбу за результат в 3%, который обеспечивает государственное финансирование.