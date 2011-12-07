На набережной озера Кабан прошел модный показ

На плавучей сцене набережной озера Кабан прошел модный показ с участием популярных дизайнеров из Татарстана, Мордовии, Марий Эл и Москвы.

Модный показ прошел во время Фестиваля молодых дизайнеров современной одежды с этническим компонентом.

«Я считаю, что подобный проект нужен и их должно быть много. Я уверен, что мероприятие оставит важный след в душе как у участников, так и у зрителей. Благодаря проекту можно посмотреть по-новому на национальный орнамент как на нечто модное и интересное», — рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Дизайнер из Саранска рассказала, что проект это не просто формирования этнического самопознания молодежи, а укрепление межэтнических отношений.

«Мы представили коллекцию в которой интегрировано настоящее, прошлое и будущее. В коллекции нет случайных элементов, а основой для выполнения аксессуаров послужили артефакты», — сказала Татьяна Сидоркина.