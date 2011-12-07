Рустам Минниханов: «Лето было засушливым. Но овощи и картофель мы завезем в достаточном объеме»

Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ сообщил, что в республике стартовали сельхозярмарки.

«Мы понимаем, что в этом году у аграриев есть определённые проблемы, лето было засушливым. Но овощи и картофель мы завезем в достаточном объеме», — заявил Минниханов.

Также он отметил, что во всех городах должны быть удобные площадки для сельхозярмарк. Минниханов попросил обратить внимание на цены и качество продукции.

«Следите за ценами и, самое главное, за качеством продукции», — сказал Президент РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сегодня в столице РТ проходит ярмарка фермерских продуктов.