Государственная монополия, царские кабаки и сухой закон: Что и как пили в России?

Вместо вступления- Хочу сразу оговориться, что ни в коем случае не пропагандирую употребление алкоголя. Чрезмерное его потребление разрушает здоровье и личность человека. Пьянство в нашей стране всегда порицалось, чему я приведу немало примеров.Однако хочу заметить, что вокруг употребления спиртного в России сложилась уникальная и самобытная культура. И главный его компонент - общение людей. Человек не может быть веселым в одиночестве, одному человеку хорошо только грустить. Люди всегда придавали огромное значение проживаемому моменту. Красивая посуда, нарядная скатерть - все это проявление уважения к текущему мгновению.Что такое самогон?Само слово «самогон» изначально являлось охотничьим термином и в повседневном языке закрепилось только после революции. Прежде в России почти любой крепкий алкоголь называли водкой, наливкой или вином.Первые алкогольные напитки зачастую связаны с сакральными обрядами. Например, священную сому использовали для того, чтобы человек обращался к самому себе, познавал себя.Традиция самогоноварения присутствует практически во всех культурах. Зерновое виски, виноградный коньяк, рисовое саке, картофельный муншайн, тростниковый ром, яблочный кальвадос, кактусовая текила - все это в сущности самогон, то есть продукт дистилляции спирта.На Руси пить принято было по праздникам«Руси есть веселие пити, не может без того быти», - такие слова приписывают князю Владимиру Красное Солнышко. Может возникнуть ощущение, что это призыв и оправдание пьянства. Но следует понимать, что алкоголь в то время - атрибут пиров, праздников, а никак не каждодневный. Вспомните многочасовые русские гулянья с хороводами, пением, танцами. Попробуйте станцевать ручеек - с непривычки и у трезвого человека голова закружится, что говорить о пьяном. Так что подобного праздника выпивший много человек попросту не выдержит.Когда в России появились первые барыВпервые алкоголь в общественных местах в нашем государстве стали подавать в царских кабаках, учрежденных Иваном IV. Первоначально в них допускались только государевы люди - стрельцы и опричники. Делалось это для того, чтобы те пьяными не разболтали государственные секреты. Впрочем, простой люд проявлял большое любопытство к кабакам, потому со временем туда стали пускать и его, но цены на выпивку там всегда были высоки.Кстати, по одной из версий, своим названием кабаки обязаны овощу кабачку. По легенде Ивану Грозному после взятия Казани подали напиток в сосуде из высушенного кабачка, который очень понравился царю.О наказаниях за пьянствоКак я уже говорил, пьяниц на Руси порицали и наказывали. Особенно в этом преуспел царь-реформатор Петр I. Проводя свои ассамблеи, где подавали в небольших количествах алкоголь, Петр высматривал пьяниц. Если те не могли вести связный деловой разговор или вели себя недостойно, им вручался так называемый штрафной кубок, полный водки. А кубок был объемом более полулитра...Особенно отличившихся пьяниц Петр даже награждал тяжеленной чугунной медалью «За пьянство», которую провинившийся должен был носить непрестанно.О государственной монополииМногие могут подумать, что акцизы на производство и продажу алкоголя - это изобретение относительно современное. Однако в России издавна существовала государственная монополия на алкоголь. Петр ввел наказание за самогоноварение - 28 ударов кнута, при том что большинство людей не выдерживали и 25 и умирали. Екатерина II разрешила помещикам гнать 1000 ведер самогона в год (примерно 1,2 тонны) для собственных нужд.Особым условием вступления Запорожской Сечи в российское государство Богдан Хмельницкий обозначил разрешение казакам беспошлинно гнать самогон. Дошло до того, что производимое спиртное казаки пытались незаконно продавать в России, из-за чего на Дону появились своего рода таможенные заслоны.Сухой законПервую попытку полностью запретить продажу алкоголя, причем не только крепкого, но и вина, и пива, предпринял еще царь Николай II незадолго до революции, в самом начале Первой мировой войны. Пришедшие к власти большевики также поддержали эту инициативу. Запрет просуществовал до 1923 года, когда в Советском Союзе стали продавать «рыковку» - 30-градусную водку.Впрочем, россияне, заставшие советскую эпоху, куда лучше помнят сухой закон, введенный Михаилом Горбачевым. Незадолго до запрета в стране в изобилии появились дешевые плодово-ягодные вина, в народе именовавшиеся плодово-выгодными. В результате в стране употребление спирта на душу населения выросло с 4 до чудовищных 20 литров. Впрочем, сухой закон не принес желаемых результатов. Как многие помнят, в страну хлынул импортный спирт, вызвавший многочисленные отравления.О посуде и тостахЗнаете ли вы, откуда пошло выражение «ходить под мухой»? Всему виновница одноименная маленькая рюмочка объемом 10 - 15 граммов. Петр I в свое время издал указ, обязывавший подавать первую рюмку напитка в ресторанах бесплатно, для дегустации. Так вот, некоторые пьяницы ходили от одного заведения к другому, выпивали бесплатную рюмку и отправлялись дальше. Владельцы ресторанов в свою очередь стремились использовать максимально маленькую рюмку.На русских застольях часто не принято ставить пустые бутылки на стол, мол, это к денежным потерям. Традиция эта появилась благодаря гусарам, а точнее, их пребыванию в Париже после окончания Отечественной войны 1812 года. В ресторанах столицы Франции счет за напитки выставлялся, исходя из количества пустых бутылок, оставшихся после застолья. Гусары же, стремясь платить меньше, попросту припрятывали часть бутылок.Кстати, традиционный тост «За дам!» также появился благодаря гусарам. По легенде после взятия Парижа гусарская форма сильно поистрепалась, а новую им пошили монахини монастыря из ткани, которая предназначалась для их ряс. Потому считается, что первоначально тост звучал так: «За французских женщин, пошивших нам мундиры из своих ряс!» А после тост трансформировался в привычный нам.Комментарий директора антиалкогольного музея «Самогон» Юлии Степановой:- Меня очень радует, что благодаря ЧМ по футболу иностранцы смогли ознакомиться с русскими традициями и культурой, в результате чего сломали удручающие стереотипы о России и русских, в частности, о том, как много у нас пьют.