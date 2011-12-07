Как фотографы стимулируют рождаемость

К подножию мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне новоиспеченные супруги возлагают цветы. «Стена любви», состоящая из многочисленных металлических колец, символизирующих обручальные кольца, становится на один замок больше после того, как молодые скрепят им свои отношения, а ключ от него выбросят в воду. Такой ритуал, по мнению многих, сулит новобрачным долгую и счастливую жизнь вместе. Но и это еще не все. После того как замок любви будет закреплен на кольцах «Стены любви», взору молодоженов предстают два стенда с фотографиями новорожденных, тонко намекая, чтобы те не медлили с потомством. Глядя на крошечных человечков, мило спящих на вязаных или пуховых подушках, в плетеных корзинках или на нежных материнских руках, нельзя не остановиться, чтобы улыбнуться и задуматься: вот оно счастье, в этих маленьких ангелочках, пока еще не столкнувшихся с реалиями современного мира.Нужно отдать должное организаторам данной фотовыставки под названием «Новорожденные грезы». Многие, живя долгое время в браке, так и не решаются завести детей. Ипотека на квартиру, кредит за машину, страх потерять любимую работу или боязнь испортить фигуру после родов - основные причины, по которым сейчас молодые люди не хотят становиться родителями. Однако все материальные блага бессмысленны, если рядом нет человека - продолжения самого тебя, ради которого стоит жить, творить и совершать маленькие чудеса. Возможно, автор выставки и преследовал эту цель.