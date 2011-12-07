Минздрав обозначил главные задачи для медицины в 2019 году

Министерство здравоохранения Татарстана обозначило главные задачи для республиканской медицины в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства.В будущем году, по планам Минздрава, диспансеризацию должны будут пройти минимум 90 процентов жителей РТ. Также, по плану республиканских врачей, смертности от болезней системы кровообращения в нашем регионе должны снизиться на три процента, от новообразований на 2,5 процента.Одну из главных задач министерство поставило перед поликлиниками Татарстана: срок ожидания врача при оказании плановой помощи максимально может составлять 14 дней.Приоритетные задачи для ведомства определяют жители республики. О важности непосредственного участия населения в определении приоритетных задач региональных ведомств заявил в ежегодном послании Госсовету Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов.