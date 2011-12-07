На время «Ночного велофеста» в Казани будут перекрыты дороги

Участники «Ночного велофеста» проедут по следующему маршруту.С 20.00 до 22.00 13 октября планируется сбор участников на площади 1 Мая. В это время будет полностью перекрыто движение транспорта по ул. Кремлевской, на участке от пл. 1 Мая до ул. Чернышевского.Стартует колонна с 22.00 до 22.30, затем планируется движение по улицам Кремлевская, Университетская, Островского, Туфана Миннуллина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Шигабутдина Марджани до первой остановки - «Старо-Татарская слобода».Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по ул. Кремлевской, на участке от пл. 1 Мая до ул. Университетской;по ул. Университетской, на участке от ул. Кремлевской до ул. Островского;по ул. Островского, на участке от ул. Университетской до ул. Туфана Миннуллина;по ул. Туфана Миннуллина, на участке от ул. Островского до ул. Марселя Салимжанова;по ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Татарстан;по ул. Татарстан, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Шигабутдина Марджани;по ул. Шигабутдина Марджани, на участке от ул. Татарстан до ул. Ахтямова.С 22.50 до 23.10 колонна велосипедистов будет двигаться по улицам Шигабутдина Марджани, Ахтямова, Габдуллы Тукая, Татарстан, Девятаева до второй остановки - «Речной порт». Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по ул. Ахтямова, на участке от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Габдуллы Тукая;по ул. Габдуллы Тукая, на участке от ул. Ахтямова до ул. Татарстан;по ул. Татарстан, на участке от ул. Габдуллы Тукая до речного порта.С 23.30 до 00.20 запланировано движение по улицам Девятаева, Татарстан, Московская, Чернышевского, Бурхана Шахиди, Саид-Галеева, Ташаяк, Право-Булачная, по площади Тысячелетия, Кремлевской дамбе, улице Сибгата Хакима до третьей остановки - «Центр семьи »Казан«. Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по ул. Девятаева, на участке от речного порта до ул. Татарстан;по ул. Татарстан, на участке от ул. Девятаева до ул. Московской;по ул. Московской, на участке от ул. Татарстан до ул. Чернышевского;по ул. Чернышевского, на участке от ул. Московской до ул. Бурхана Шахиди;по ул. Бурхана Шахиди, на участке от ул. Чернышевского до ул. Саид-Галеева; по ул. Саид-Галеева до ул. Ташаяк;по ул. Ташаяк, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Право-Булачной;на пл. Тысячелетия, на участке от ул. Ташаяк до Ленинской дамбы;по Ленинской дамбе, на участке от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;по ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Декабристов до пр. Фатыха Амирхана.Далее с 00.50 до 1.20 запланировано движение колонны велосипедистов по улице Сибгата Хакима, проспекту Фатыха Амирхана, мосту «Миллениум», улицам Вишневского, Николая Ершова, Толстого, Большая Красная до четвертой остановки - «Площадь Свободы». Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по пр. Фатыха Амирхана, на участке от ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум»;на мосту «Миллениум», на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Вишневского;по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Вишневского до ул. Толстого;по ул. Толстого, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Большой Красной;по ул. Большой Красной, на участке от ул. Толстого до пл. Свободы.Завершающим этапом, который продлится с 1.40 до 2.00, станет движение по улицам Большая Красная, Батурина, Чернышевского, Кремлевская до финиша на площади 1 Мая. Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по ул. Большой Красной, на участке от ул. Пушкина до ул. Батурина;по ул. Батурина, на участке от ул. Большой Красной до ул. Чернышевского;по ул. Чернышевского, на участке от ул. Батурина до ул. Кремлевской;по ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до пл. 1 Мая.Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, в прошлом году на старт «Ночного велофеста» вышли более 3 тысяч казанцев. Участники ночного велопутешествия проехали 29 км по историческому центру и отдаленным районам города. Маршрут был проложен по местам проживания известных меценатов и благотворителей.