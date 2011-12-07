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На время «Ночного велофеста» в Казани будут перекрыты дороги

«Ночной велофест» пройдет в Казани 13 и 14 октября. Мероприятие станет завершением велосезона в этом году. На дорогах по всему маршруту следования колонны велосипедистов будет временно ограничено движение транспорта.
Участники «Ночного велофеста» проедут по следующему маршруту.С 20.00 до 22.00 13 октября планируется сбор участников на площади 1 Мая. В это время будет полностью перекрыто движение транспорта по ул. Кремлевской, на участке от пл. 1 Мая до ул. Чернышевского.Стартует колонна с 22.00 до 22.30, затем планируется движение по улицам Кремлевская, Университетская, Островского, Туфана Миннуллина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Шигабутдина Марджани до первой остановки - «Старо-Татарская слобода».Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по ул. Кремлевской, на участке от пл. 1 Мая до ул. Университетской;по ул. Университетской, на участке от ул. Кремлевской до ул. Островского;по ул. Островского, на участке от ул. Университетской до ул. Туфана Миннуллина;по ул. Туфана Миннуллина, на участке от ул. Островского до ул. Марселя Салимжанова;по ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Татарстан;по ул. Татарстан, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Шигабутдина Марджани;по ул. Шигабутдина Марджани, на участке от ул. Татарстан до ул. Ахтямова.С 22.50 до 23.10 колонна велосипедистов будет двигаться по улицам Шигабутдина Марджани, Ахтямова, Габдуллы Тукая, Татарстан, Девятаева до второй остановки - «Речной порт». Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по ул. Ахтямова, на участке от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Габдуллы Тукая;по ул. Габдуллы Тукая, на участке от ул. Ахтямова до ул. Татарстан;по ул. Татарстан, на участке от ул. Габдуллы Тукая до речного порта.С 23.30 до 00.20 запланировано движение по улицам Девятаева, Татарстан, Московская, Чернышевского, Бурхана Шахиди, Саид-Галеева, Ташаяк, Право-Булачная, по площади Тысячелетия, Кремлевской дамбе, улице Сибгата Хакима до третьей остановки - «Центр семьи »Казан«. Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по ул. Девятаева, на участке от речного порта до ул. Татарстан;по ул. Татарстан, на участке от ул. Девятаева до ул. Московской;по ул. Московской, на участке от ул. Татарстан до ул. Чернышевского;по ул. Чернышевского, на участке от ул. Московской до ул. Бурхана Шахиди;по ул. Бурхана Шахиди, на участке от ул. Чернышевского до ул. Саид-Галеева; по ул. Саид-Галеева до ул. Ташаяк;по ул. Ташаяк, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Право-Булачной;на пл. Тысячелетия, на участке от ул. Ташаяк до Ленинской дамбы;по Ленинской дамбе, на участке от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;по ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Декабристов до пр. Фатыха Амирхана.Далее с 00.50 до 1.20 запланировано движение колонны велосипедистов по улице Сибгата Хакима, проспекту Фатыха Амирхана, мосту «Миллениум», улицам Вишневского, Николая Ершова, Толстого, Большая Красная до четвертой остановки - «Площадь Свободы». Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по пр. Фатыха Амирхана, на участке от ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум»;на мосту «Миллениум», на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Вишневского;по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Вишневского до ул. Толстого;по ул. Толстого, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Большой Красной;по ул. Большой Красной, на участке от ул. Толстого до пл. Свободы.Завершающим этапом, который продлится с 1.40 до 2.00, станет движение по улицам Большая Красная, Батурина, Чернышевского, Кремлевская до финиша на площади 1 Мая. Движение транспорта в это время будет полностью перекрыто:по ул. Большой Красной, на участке от ул. Пушкина до ул. Батурина;по ул. Батурина, на участке от ул. Большой Красной до ул. Чернышевского;по ул. Чернышевского, на участке от ул. Батурина до ул. Кремлевской;по ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до пл. 1 Мая.Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, в прошлом году на старт «Ночного велофеста» вышли более 3 тысяч казанцев. Участники ночного велопутешествия проехали 29 км по историческому центру и отдаленным районам города. Маршрут был проложен по местам проживания известных меценатов и благотворителей.
КВ
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