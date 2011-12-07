По погоде 14 октября судили о всей зиме

14 октября у православных отмечается Покров день. Это первый праздник глубокой осени, Покров называли уже первым зазимьем. На Руси этот праздник издавна связывали с началом зимы и посвящали ему поговорки: «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», «На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима». В этот день отмечалось окончание полевых работ и символическая встреча осени с зимой. Само название Покров день народные верования связывали с первым инеем, который укрывал землю, указывая на близость зимних холодов. В хозяйствах начиналась серьезная подготовка к зиме. Крестьяне конопатили избы, ведь согласно народной примете снег на Покров - предвестник снежной и холодной зимы. Наступала пора топки печей, женщины начинали налаживать прялки, чтобы было чем заняться долгими вечерами. Покров окончательно ставил точку в летней жизни, переводя всю домашнюю деятельность в избу: «Зазимье пришло - засидки привело». С Покрова начинались регулярные девичьи посиделки.Еще Покров называли «свадебник». Девушки молились о замужестве. Желая быстрее выйти замуж, в этот день рано утром в церкви они ставили свечку и приговаривали: «Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком. Бел снег землю покрывает. Не меня ли, молоду, замуж снаряжает?» Чтили и установленные традиции: «Придет Покров, девке голову покроет», ведь в старину замужние женщины на людях ходили только с покрытой головой. Выпадение снега на Покров было счастливым предзнаменованием для обрученных - это предвещало много свадеб. Считалось, что если на Покров ветрено, то будет большой спрос на невест. Девицы верили: «Весело Покров проведешь - женишка найдешь».Замечали: если на Покров будет полная осенняя грязь, зима встанет через 4 седьмины. Если ветер дует с севера и востока - быть зиме суровой, если с юга - будет снежная и теплая зима, ветер переменный - зима удивит непостоянной погодой. Не зря говорили: «По Покрову и зима».На Покров улетают последние журавли. По народным приметам отлет журавлей раньше сулит раннюю и холодную зиму. Рачительные хозяева говорили: «Захвати тепла до Покрова - утепли и почини избу». Крестьяне заготавливали дрова, ведь «батюшка Покров не натопит хату без дров».За 137-летний период наблюдений в Казани рекорд по абсолютному минимуму держит 14 октября 1976 года, когда ночью столбик термометра понизился до 11 гр. мороза. Самая высокая максимальная температура за этот период была достигнута 14 октября в недавнем 2009 году - 20,7 гр. тепла.