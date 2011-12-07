Рустам Минниханов вчера осмотрел обновленный сквер и склон у НКЦ «Казань»

В связи с многочисленными обращениями жителей и общественности Казани, а также в рамках благотворительной деятельности группа компаний «ТАИФ» и ОАО «Татнефтепроводстрой» оказали городу безвозмездную помощь по благоустройству склона от НКЦ «Казань», сада Фукса до выезда на улицу Подлужную.На благоустройство ушло чуть более года. Обновление проходило в несколько этапов. Общая площадь благоустройства составила 30,8 тыс. кв. м. С благоустраиваемой территории было вывезено более 200 «КАМАЗов» мусора, для укрепления склона потребовалось 6 тысяч «КАМАЗов» с грунтом, уложено 17,9 тыс. кв. м рулонного газона с использованием георешетки для укрепления грунта. Сохранность газона обеспечивается автоматической системой полива, установленной по всему склону. Таким образом еще недавно захолустный, замусоренный угол превратился в зону отдыха со свежей зеленой травой. С верхней площадки сквера открывается потрясающий вид на правый берег Казанки и мост «Миллениум».Как сообщили в компании «ТАИФ», общая стоимость работ по благоустройству сквера и склона составила 123,4 млн рублей.После осмотра сквера и склона у НКЦ «Казань» Рустам Минниханов поделился впечатлениями от увиденного.«Думаю, что каждый, кто побывает здесь, даст свою оценку этому объекту, - сказал Президент Татарстана. - Это современный прекрасный паркинг почти на 1 тысячу машин, где предусмотрена мойка и другие условия, в том числе и для электромобилей. Удобно, что выезд с паркинга возможен в обе стороны, и главное - все это соответствует требованиям в рамках доступной среды. Благодарность компании «ТАИФ» за то, что не только построила этот комплекс, но и в целом осуществила благоустройство прилегающей территории, в том числе благоустройство берега - там у нас всегда были заросли. Уверен, это место будет достойным украшением нашего города».Следующий шаг, заявил Рустам Минниханов, - это реконструкция НКЦ «Казань». Он сообщил, что после того, как комплекс будет приведен в порядок, отремонтирован, там будет размещена Национальная библиотека.«Мы продумывали самые разные варианты, но лучше этого места для Национальной библиотеки нет, - сказал Рустам Минниханов. - Главное - это еще и удобно географически, библиотека - место, куда должны приходить люди. Сюда можно прийти пешком, приехать на автомобиле или на велосипеде. Кроме того, у нас есть огромное количество ценной литературы, которая сегодня не обеспечена надлежащими условиями хранения, и очень важно все эти вопросы решить».Отвечая на вопросы о дальнейших планах, Рустам Минниханов заявил, что рассматривается вопрос о строительстве нового здания для ТНВ - телерадиокомпании «Новый Век». «Что касается дальнейших планов, то их мы тоже обсуждали с руководством группы компаний «ТАИФ», - сказал, в частности, Президент Татарстана. - Это прежде всего строительство нового комплекса для ТНВ. Сейчас идет разработка проекта, и в ближайшее время будет принято решение о строительстве. Это станет большим подарком к 100-летию со дня образования ТАССР». Рустам Минниханов также подчеркнул, что готовность парковки возле НКЦ «Казань» сейчас высокая. «Через месяц-полтора будет готово, - сказал он. - Это очень удобно - иметь в центре города такую большую парковку для автомобилей. Спасибо за это компании-инвестору. Руководство «ТАИФа» произвело все работы очень качественно. И они еще обещали сделать детский парк - от имени компании «ТАИФ». Сейчас решаются земельные вопросы. Это благоустроенное место станет неким магнитом, центром притяжения для жителей Казани и для гостей нашего города. Я высоко оцениваю и качество работ, и те подходы, которые были применены, все сделано современно и с хорошим вкусом».