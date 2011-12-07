Столица РТ заняла первое место среди российских городов-миллионников по количеству ликвидированных незаконных свалок

Рейтинг был составлен активистами Общероссийского народного фронта на основе «Интерактивной карты свалок», а также сведений о принятых властями мерах в ответ на жалобы горожан.Как подчеркнул модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрий Миронов, при исследовании и составлении рейтинга в первую очередь обращалось внимание в большей степени на ликвидацию свалок, а не на количество выявленных в целом.В Казани всего поступило 337 жалоб. В 290 случаях проблема была решена. За такие высокие показатели город заслужил оценку «отлично». На втором месте рейтинга расположился Новосибирск (64 убранные свалки из 85). Те города, что оказались ниже Казани и Новосибирска, были оценены на «удовлетворительно». Так, далее идут Воронеж, Пермь, Красноярск, Москва, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар. «Хорошистов» в рейтинге не оказалось, а в число аутсайдеров попали Екатеринбург, Челябинск с минимальным количеством положительных решений по поступившим жалобам.Рейтинг составлен в рамках работы над майским указом Президента РФ, одним из пунктов которого стала ликвидация несанкционированных свалок в черте городов. Полученные данные будут направлены в Минприроды России, сообщает kzn.ru со ссылкой на Общероссийский народный фронт.