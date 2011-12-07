Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Владимир Путин назвал опыт РТ лучшим в строительстве и использовании спортивных арен

Президент РФ отметил, что после Универсиады в Казани выросло число занимающихся в спортклубах и секциях.
Такое заявление Президент РФ Владимир Путин на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».  «Отмечу, что по итогам Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу число занимающихся в спортклубах, секциях резко увеличилось. Можно сказать, в разы увеличилось», – подчеркнул Путин.
КВ
Лента новостей