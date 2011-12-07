Владимир Путин назвал опыт РТ лучшим в строительстве и использовании спортивных арен

Такое заявление Президент РФ Владимир Путин на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». «Отмечу, что по итогам Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу число занимающихся в спортклубах, секциях резко увеличилось. Можно сказать, в разы увеличилось», – подчеркнул Путин.