Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин: У сильного государства должна быть сильная армия

Об этом в интервью «Казанским ведомостям» рассказал военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин.- Сергей Николаевич, старт осенней призывной кампании дан. Какие задачи стоят перед Военным комиссариатом РТ по набору ребят на срочную и контрактную службу?- Отправке в войска подлежат около 3 тысяч человек. Около тысячи призывников планируем отправить в части Центрального военного округа. Отбор граждан на военную службу по контракту не привязан к призывной кампании и осуществляется круглогодично. Задание по отбору, установленное Центральным военным округом для Татарстана, составляет около тысячи человек.- У призывников есть право выбора - отслужить год на общих основаниях либо два года по контракту. Сколько татарстанцев сделали выбор в пользу контракта?- Призывники с высшим образованием получили такую возможность еще в 2014 году, а граждане со средним профессиональным образованием обрели право выбора в мае 2017-го. Отмечу, что с каждым годом число призывников, желающих отслужить по контракту, увеличивается. Если в 2017 году таких ребят было 160 человек, то на сегодняшний день за текущий год их уже более 140 человек.- Расскажите подробнее про акцию «Военная служба по контракту в ВС РФ - твой выбор!»- Эта акция будет впервые проходить в нашем городе 27 октября на площади перед центром семьи «Казан» в целях популяризации службы по контракту в Вооруженных силах РФ. В ходе мероприятия будут развернуты мобильные пункты отбора граждан на контрактную службу, информационные пункты военно-учебных заведений, организована выставка военной техники, вооружения и экипировки. Гостей праздника ждут концертная программа, мастер-классы спортсменов и угощение солдатской кашей.Одним из самых зрелищных элементов программы праздника станет выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» на самолетах МиГ-29. В разных городах страны такие акции проходят с 2014 года и вызывают огромный интерес местных жителей.- Примете участие в акции лично? И какие ожидания от мероприятия?- Конечно приму. И ожидаю в первую очередь популяризацию наших вооруженных сил. Люди посмотрят, какая техника, что их ждет в армии и как государство заботится о тех, кто избрал путь службы в ВС РФ.- Что движет молодыми людьми, выбравшими службу по контракту?- Поступая на военную службу по контракту, молодые люди выбирают стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Даже если контрактник решит покинуть ряды вооруженных сил, накопленные знания и опыт помогут ему найти свое призвание в гражданской жизни.- Расскажите о требованиях, которые выдвигаются к будущему контрактнику при отборе.- Заключить контракт могут граждане в возрасте от 18 до 40 лет, признанные годными к военной службе либо годными с незначительными ограничениями. Образование - не ниже среднего общего. Необходимо пройти профессионально-психологический отбор и продемонстрировать уровень физической подготовки. Не рассматриваются на контрактную службу граждане с судимостью.- Какие преимущества есть у военнослужащих по контракту перед солдатами по призыву?- Военнослужащий по контракту самостоятельно может выбрать регион прохождения службы, вид или род войск, даже конкретную воинскую часть. Жизнь военнослужащих по призыву строится по распорядку дня, и проживают они в казармах. А контрактники живут согласно регламенту служебного времени - это 40-часовая рабочая неделя, выходные и проживание в общежитии либо служебном жилье.- На какое довольствие может рассчитывать военнослужащий по контракту?- В вооруженных силах есть качественная система денежной мотивации, содержащая множество надбавок и поощрений. Если размер довольствия военнослужащего по первому контракту начинается с 17 тысяч рублей, то необходимо учитывать, что в дальнейшем он возрастает в зависимости от звания, занимаемой должности, премий за добросовестное выполнение служебных обязанностей и иных выплат. Так что все зависит от личной заинтересованности военнослужащего. На равных должностях один может получать 17 тысяч, а у другого со всеми надбавками будет выходить до 30 тысяч рублей.- Какая система льгот предусмотрена для контрактников?- Для военнослужащих, отслуживших три года, при поступлении в гражданские вузы предусмотрен ряд льгот. Например, бесплатное обучение на подготовительных отделениях, преимущественное право зачисления, оплачиваемый учебный отпуск. Военнослужащие по контракту имеют бесплатное медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. При заключении второго контракта возникает право вступления в накопительную ипотечную систему. А после 5 лет службы военнослужащий, исходя из наличия денег в системе, может приобрести квартиру в любом регионе страны.- Куда чаще всего отправляются служить татарстанцы?- Парни из Татарстана проходят службу и на Камчатке, и в Крыму. Многие хотят служить поближе к дому, поэтому выбирают части в Самарской, Оренбургской и Челябинской областях.- Известно, что ваш сын служит в армии. В каких войсках и что предопределило его выбор в пользу службы по контракту?- Он капитан, служит в ВКС РФ. В настоящее время учится в Военно-воздушной академии в Воронеже. Скорее всего, его выбор связан с тем, что рос в семье военного, а на профессию повлиял тот факт, что летчики занимают особое место в иерархии вооруженных сил. Он очень доволен своей службой.- В последние годы служба в армии становится все более престижной. На ваш взгляд, за счет каких мер удалось повысить статус военнослужащего в российском обществе?- У сильного государства должна быть сильная армия. А в сильной армии должны служить все и выполнять свои обязанности. Так было, есть и, думаю, будет.