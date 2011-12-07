Глава Минсельхозпрода РТ: в этом году собран рекордный урожай хлеба

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров поздравил работников агропромышленного комплекса с их профессиональным праздником. Он сообщил, что в этом году собран рекордный урожай хлеба.

По информации ведомства, всего в этом году в Татарстане собрано более 5,4 млн тонн хлеба. Министр отметил, что агропромышленный комплекс республики это перспективная и динамичная развивающаяся отрасль. А сделать ее более высокоэффективной и конкурентоспособной является главной целью. Также он упомянул об внедрении цифровых технологий, увеличении экспорта, усилении селекционной работы в животноводстве и растениеводстве.

«Мы полностью обеспечиваем потребности населения в основных продуктах питания» – подчеркнул Зяббаров в своем поздравлении.