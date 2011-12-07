Казанцы смогут улететь в Ереван

30 декабря, 4 и 8 января между Казанью и столицей Армении будут курсировать самолеты, сообщает пресс-служба одной из татарстанских авиакомпаний. Полеты будут выполняться на 50-местных самолетах. Время в пути из Казани в Ереван – 2 часа 50 минут.