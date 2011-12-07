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Казанцы смогут улететь в Ереван

Авиарейсы в Армению будут запущены в период новогодних праздников.
30 декабря, 4 и 8 января между Казанью и столицей Армении будут курсировать самолеты, сообщает пресс-служба одной из татарстанских авиакомпаний. Полеты будут выполняться на 50-местных самолетах. Время в пути из Казани в Ереван – 2 часа 50 минут.
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