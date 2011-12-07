Почти девять тысяч молодых сазанов выпустили в Каму

Место для выпуска рыбы определили в Территориальном отделе Средневолжского ТУ Росрыболовства. Для этих целей акваторию тщательно изучили: в водоеме не должно быть мелководья и хищников, при этом в нем должна быть кормовая база.Восполнение водных биоресурсов — это одно из главных направлений экологической политики предприятия, которую «Нижнекамскнефтехим» реализует в целях компенсации ущерба, наносимого водным ресурсам в результате водозабора, пишет ИА "Татар-Информ".