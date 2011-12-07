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Почти девять тысяч молодых сазанов выпустили в Каму

пециалисты отдела охраны окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» выпустили в Каму почти 9 тысяч молодых сазанов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
Место для выпуска рыбы определили в Территориальном отделе Средневолжского ТУ Росрыболовства. Для этих целей акваторию тщательно изучили: в водоеме не должно быть мелководья и хищников, при этом в нем должна быть кормовая база.Восполнение водных биоресурсов — это одно из главных направлений экологической политики предприятия, которую «Нижнекамскнефтехим» реализует в целях компенсации ущерба, наносимого водным ресурсам в результате водозабора, пишет ИА "Татар-Информ". 
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