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Арестован житель Набережных Челнов, ударивший ножом подростка

Дело мужчины направлено в Набережночелнинский суд.

Житель Набережных Челнов, подозреваемый в том, что ударил подростка ножом, предстанет перед судом в Набережных Челнах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии правоохранителей, преступление произошло в августе, когда двое подростков попросили сигарету у нетрезовго прохожего. Тот схватил парня за шею и заявил, что он грубо себя ведет. На это молодой человек ударил мужчину в лицо. Подозреваемый после этого стал удаляться в противоположную от подростков сторону, демонстративно достав нож. Однако парень догнал его, схватив за руку, на что последовал удар ножом в живот.

Подросток был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Подозреваемый частично признал свою вину.

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