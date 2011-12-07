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Чтобы помочь врачам, в Татарстане к работе с документами привлекли студентов медвузов

Из Казани прибудут 18 ординаторов для разгрузки медиков из Альметьевска.

Минздрав РТ сообщил о привлечении студентов медколледжа в Альметьевске, дабы разгрузить медработников в период пандемии коронавируса.

По информации ведомства, они будут принимать и выдавать документы, а также отвечать на звонки, поступающие в городские медучреждения. На помощь к ним прибудут 18 ординаторов из Казани.

Также в больницы республики направляются и студенты старших курсов после допуска и прохождения инструктажа для работы с пациентами.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что для лечения пациентов от COVID-19 открыли еще один корпус в Альметьевске. В нем развернули 45 коек. 

КВ
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