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Дочь главы ЦИК РТ заняла пост замминистра по делам молодежи РТ

25-летняя Алла Кондратьева займется социальным блоком министерства.

25-летняя Алла Кондратьева заняла пост нового замминистра по делам молодежи РТ. Глава ведомства представил нового сотрудника коллективу.

«Алла Андреевна отлично знает всю „молодежку“ изнутри — сама была в составе Совета детских организаций Республики Татарстан, была финалистом Республиканского проекта „Кадровый резерв“, руководила клубом Совета Европы в Академии молодежной дипломатии», — написал Фаттахов на своей странице в Instagram.

Кондратьева займется ведением социального блока министерства.

Ранее новый замминистра занимала должность президента РОО «Академия творческой молодежи РТ». 

КВ
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