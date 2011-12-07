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Казанские предприятия привлекли в основной капитал 60 млрд рублей инвестиций

При этом в будущем году ожидается рост объема инвестирования до 170 млрд рублей.

Предприятия столицы Татарстана в течение первого полугодия 2020 года сумели привлечь в свой основной капитал 60 млрд рублей инвестиций, сообщила в ходе публичных слушаний, посвященных проекту городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 гг первый заместитель председателя Комитета экономического развития Гузель Мингазова.

Чиновница отметила, что в текущем году объем инвестиций в основной капитал вырос практически вдвое, при это ожидается, что в 2021 году объем инвестиций значительно увеличится, составив 170 млрд рублей.

КВ
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