Казанские предприятия привлекли в основной капитал 60 млрд рублей инвестиций

Предприятия столицы Татарстана в течение первого полугодия 2020 года сумели привлечь в свой основной капитал 60 млрд рублей инвестиций, сообщила в ходе публичных слушаний, посвященных проекту городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 гг первый заместитель председателя Комитета экономического развития Гузель Мингазова.

Чиновница отметила, что в текущем году объем инвестиций в основной капитал вырос практически вдвое, при это ожидается, что в 2021 году объем инвестиций значительно увеличится, составив 170 млрд рублей.