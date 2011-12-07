Кириенко: Татарстан состоит в числе регионов-лидеров в части поддержки креативных индустрий

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Татарстан состоит в числе регионов-лидеров в части поддержки креативных индустрий.

Кириенко отметил, что креативные индустрии являются серьезным ресурсом для развития страны. Они обуславливаются возможностью для роста доходов и налоговой базы. Татарстан же, по его словам, оказался в числе первых регионов, которые озаботились формированием правовых условий, законодательства по поддержке креативной индустрии.

Об этом он рассказал на открытии форума «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Целью мероприятия служит формирование содружества инициативных людей. А также сплочение 100 идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны и организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов.