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Классные руководители в российских школах будут получать ежемесячные выплаты

Выплаты станут получать и педагоги образовательных учреждений, подведомственных Правительству РФ.

Поддержка педагогов была решением Правительства РФ, право на ежемесячные выплаты получают классные руководители всех российских школ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

В соответствии с документом, педагоги будут получать ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей. При этом право на выплаты получают и учителя образовательных учреждений, подведомственных Правительству РФ, включая Минкульт, МЧС и другие. Ранее размер выплат составлял 1 тысячу рублей в месяц, причем право на ее получение имели только работники федеральных общеобразовательных учреждений.

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