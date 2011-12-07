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Малькевич: Татарстан – пример единения народов России

2021 год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства.

Татарстан — пример единения народов России, считает член Общественной палаты РФ — президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Об этом он заявил в ходе заседания экспертного клуба «Волга».

«Огромная признательность руководству республики, что следующий год объявлен Годом родных языков и народного единства. Отталкиваясь от того, что в России живет 190 народов и национальностей, а в Татарстане — 173, наверное, республика выступает как пилотный проект подобного начинания. Это важно и значимо», — также заметил Малькевич.

Кроме того, он отметил, что регион можно считать пилотным проектом для всей России в вопросе единения народов. 

КВ
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