Малькевич: Татарстан – пример единения народов России

Татарстан — пример единения народов России, считает член Общественной палаты РФ — президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Об этом он заявил в ходе заседания экспертного клуба «Волга».

«Огромная признательность руководству республики, что следующий год объявлен Годом родных языков и народного единства. Отталкиваясь от того, что в России живет 190 народов и национальностей, а в Татарстане — 173, наверное, республика выступает как пилотный проект подобного начинания. Это важно и значимо», — также заметил Малькевич.

Кроме того, он отметил, что регион можно считать пилотным проектом для всей России в вопросе единения народов.