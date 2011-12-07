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Минниханов заявил о необходимости улучшения торговых отношений между Татарстаном и Тунисом

Президент РТ сообщил о готовности способствовать развитию деловых и культурных связей.

Глава РТ Рустам Минниханов заявил о необходимости улучшения торговых отношений между Татарстаном и Тунисом.

Как отметил Президент республики, показатель товарооборота на сегодняшний день не соответствует имеющимся возможностям. А потому необходимо усилить совместную работу с Тунисом, поскольку он является важнейшим российским партнером.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан также готов способствовать развитию деловых и культурных связей. Например, расширить экспортные поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медоборудования, сельхозтоваров. Кроме того, республика заинтересована в поставках фруктов, морепродуктов и товаров легкой промышленности из Туниса.

Посол Тунисской Республики в России Тарак бен Салем в свою очередь поблагодарил руководство за оказанное внимание, после чего выразил готовность оказать полное содействие в развитии торгово-экономических и гуманитарных отношений. 

КВ
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