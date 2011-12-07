С 2021 года МФЦ РТ начнет оказывать 14 услуг Пенсионного фонда

С 2021 года МФЦ РТ будет оказывать 14 услуг Пенсионного фонда, сообщили в пресс-службе МФЦ РТ.

Теперь в центрах будут принимать заявления по обязательному пенсионному страхованию для уплаты допвзносов на накопительную пенсию, о распределении средств пенсионных накоплений, а также о корректировке сведений индивидуального учета и внесении дополнений в индивидуальный лицевой счет, а также ряда других услуг.

Кроме того, МФЦ РТ теперь будут оказывать услуги по осуществлению ежемесячных выплат лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, и компенсационных выплат неработающим трудоспособным жителям, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами; по установлению и выплате дополнительных ежемесячных средств за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ.

В ведомство передано ряд других услуг, в том числе услуги информирования граждан о размере маткапитала и о сведениях, которые содержатся о них в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и Федеральном реестре инвалидов.

При этом Пенсионный фонд РТ не приостанавливает прием граждан.