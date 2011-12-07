Вот его рассказ: «Это случилось летом, когда ажиотаж первой волны уже спал, а вторая еще не началась. Все возвратились к обычной жизни: начали ходить по магазинам, кафе, а главное, на работу. Я тоже ходил на работу и старался чаще гулять. Но в один из теплых и солнечных дней вдруг почувствовал недомогание. Измерил температуру: 37,5. Отпросился с работы, дома выпил горячего чая с медом и лег спать. На следующий день у меня начало побаливать в груди, я полностью потерял обоняние и вкус и заподозрил неладное.

Попробовал вызвать врача на дом, телефон постоянно занят. Решил пойти в поликлинику к дежурному врачу. Там меня встретила огромная очередь. Простояв в ней три часа, я наконец попал к терапевту, который послушал меня и поставил диагноз «ОРВИ», хотя все симптомы коронавирусной инфекции были налицо. Когда я напомнил врачу, что полностью потерял обоняние и вкус, меня направили на сдачу теста. Врач выписал гриппферон, сосудосуживающие капли в нос, витамин С, велел полоскать нос и горло соленой водой, пить много воды и ни с кем не контактировать. Результат теста оказался положительным.

Полностью вкус еды не пропал. Соленое и острое я немного чувствовал. И хотя аппетита практически не было, старался есть, как обычно. К счастью, вкус начал возвращаться через два-три дня, а вот с ароматами оказалось сложнее. Ощущать резкие запахи я начал только через две недели, окончательно же обоняние вернулось ко мне через три недели. И хотя у меня оказалась легкая форма инфекции, на больничном пробыл почти месяц».

Брат старался быть дома, выполнять все советы врача и ни с кем во время болезни не контактировать. Но не все такие сознательные. Сколько слышишь сейчас рассказов о том, что, мол, сбил температуру и пошел на работу или учебу. Сколько рядом с нами сейчас в общественных местах переносчиков коронавируса, так называемых бессимптомных больных. И тех, кто переносит болезнь в легкой форме. Как я понимаю, именно поэтому в городе усилен контроль за соблюдением масочного режима. К сожалению, многие все еще не понимают всей серьезности ситуации.

Возьмем только общественный транспорт. Согласно информации исполкома Казани, в октябре в ходе рейдов на городском транспорте проверено 14862 автобуса и троллейбуса. 25693 пассажира оказались в них без масок. У 25100 человек они были с собой, но пассажиры не посчитали нужным их надеть. Получается, что почти у 600 человек (!) средств индивидуальной защиты не было вообще. А ведь один больной человек может заразить минимум еще двух, находящихся рядом. Давайте подумаем друг о друге, о наших близких из группы риска, особенно людях пожилых. И о том, что второго тотального карантина никто не хочет.

Риналь ХАМИРОВ, слушатель школы стажера