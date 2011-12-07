Сотрудница банка в Лениногорске перевела аферистам 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По рассказу потерпевшей, в офис позвонил неизвестный мужчина и представился ей сотрудником службы безопасности головного офиса банка. Назвав ее по имени и отчеству, он попросил проверить работу программного обеспечения, отправив один рубль на указанный счет. Женщина выполнила инструкцию, после чего ей сказали, что платеж не прошел. Затем, дабы завершить проверку, ее попросили перевести уже 3 млн рублей. Тогда она вновь последовала указаниям.

Позже она поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию. Одним из подозреваемых оказался 29-летний житель Калининградской области. Он рассказал, что летом познакомился с человеком, предложившим ему подзаработать – съездить в Казань и открыть здесь несколько счетов. С них нужно было снимать средства. За это ему новый знакомый вручил 195 тыс. рублей.

Установлено, что предполагаемый организатор аферы был ранее судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».