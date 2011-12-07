Татарстанцев приглашают к участию в международном квесте «За пределами» о событиях Второй мировой войны

Татарстанцев приглашают принять участие в международном квесте «За пределами» о событиях Второй мировой войны, сообщают организаторы мероприятия.

«Целью проведения квеста является историческое просвещение молодого поколения по теме событий Второй мировой войны», — сказано в сообщении.

Квест состоится 21 ноября в 15.00. В игре можно принять участие как индивидуально, так и в составе команды от двух до шести человек. Игра пройдет на четырех языках — на русском, английском, испанском и французском.

Согласно легенде, участники квеста будут в роли членов журналистского сообщества. Им нужно будет предотвратить информационную катастрофу, с помощью решения исторических, математических, логических и выполнения различных заданий. В режиме «онлайн» у участников будет возможность посетить музеи в различных точках мира, а также услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных мест, и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса.

Ведущим квеста станет телеведущий Дмитрий Губерниев, а специальным гостем — Стивен Сигал.

Заявки уже подали 1500 человек. Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте: victorygame.org.