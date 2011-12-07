В Казани появится новый Центр баскетбола

Российская федерация баскетбола объявила о создании нового центра в Казани для баскетбольной школы Татарстана.

По сообщению пресс-службы РФБ, создание Центра баскетбола позволит улучшить уровень готовности команд и повысить возможность проведения различных соревнований. Возможно строительство такового и в Набережных Челнах.

В обсуждении этого вопроса принял участие президент федерации баскетбола РТ Павел Карпов.

На совещании, проходящем в режиме видеосвязи, также проговорили и про запуск проекта школы баскетбола экс-защитника казанского УНИКСа Петра Самойленко. Реализовать его планируют в нескольких школах Казани, а затем в самом регионе.