В Казани появится новый Центр баскетбола

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Российская федерация баскетбола объявила о создании нового центра в Казани для баскетбольной школы Татарстана.
По сообщению пресс-службы РФБ, создание Центра баскетбола позволит улучшить уровень готовности команд и повысить возможность проведения различных соревнований. Возможно строительство такового и в Набережных Челнах.
В обсуждении этого вопроса принял участие президент федерации баскетбола РТ Павел Карпов.
На совещании, проходящем в режиме видеосвязи, также проговорили и про запуск проекта школы баскетбола экс-защитника казанского УНИКСа Петра Самойленко. Реализовать его планируют в нескольких школах Казани, а затем в самом регионе.