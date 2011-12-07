Врачи ДРКБ спасли 5-летнюю девочку, которая получила тяжелую травму глаза мячом

Врачи ДРКБ спасли 5-летнюю девочку у которой началось сильное кровоизлияние из-за удара мячом, сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

Ребенок повредил глаз во время игры в мяч. Удар был на столько сильным, что началось кровоизлияние и передняя камера глаза заполнилась кровью.

«Лечение при таких травмах очень длительное, вплоть до окончательного выздоровления, когда все следы крови рассосутся и пройдут все признаки контузионного воспаления. Таких пациентов мы лечим до последнего — высок риск рецидива кровоизлияния», — заметила завотделением офтальмологии ДРКБ Наиля Хабибуллина.