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Врачи ДРКБ спасли 5-летнюю девочку, которая получила тяжелую травму глаза мячом

Девочка получила травму во время игры в мяч.

Врачи ДРКБ спасли 5-летнюю девочку у которой началось сильное кровоизлияние из-за удара мячом, сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

Ребенок повредил глаз во время игры в мяч. Удар был на столько сильным, что началось кровоизлияние и передняя камера глаза заполнилась кровью.

«Лечение при таких травмах очень длительное, вплоть до окончательного выздоровления, когда все следы крови рассосутся и пройдут все признаки контузионного воспаления. Таких пациентов мы лечим до последнего — высок риск рецидива кровоизлияния», — заметила завотделением офтальмологии ДРКБ Наиля Хабибуллина. 

КВ
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