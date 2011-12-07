Житель Нижнекамска испугался наказания и выплатил долг по алиментам почти в 300 тыс. рублей

Нижнекамец испугался наказания и выплатил долг по алиментам почти в 300 тыс. рублей.

Как рассказала специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, погасил задолженность 34-летний житель Нижнекамска только после напоминания местных приставов. Они объяснили ему, что если тот не выполнит свои обязательства и не выплатит 297 тыс. рублей, то его ждет наказание по 157 статье УК РФ. После, испугавшись наказания, мужчина закрыл долг. Сам он нигде на работал.

По словам Халимовой, всего в этом году по этой статье к административной ответственности привлекли 2,4 тыс. должников, а к уголовной – 780.