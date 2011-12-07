9 декабря в Казани впервые прошел День иностранного студента

В гала-концерте в Татарской государственной филармонии приняли участие представители 23 стран мира - Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Среди тех, кто на сцене, – не профессиональные исполнители. Эти ребята приехали из разных стран мира, поступили в университеты Казани и готовы не просто постигать знания, а еще и рассказать о культуре своего народа.Каристиан Катария приехал из Бенина. Это небольшое государство в западной Африке. Сейчас он учится на 3-м курсе КНИИТУ (КХТИ) и уже неплохо разговаривает на русском языке. «Мы готовы удивить своими танцами. А вообще очень интересно узнавать культуру другого народа, их кухню, костюмы, обычаи», - поделился африканский студент. Сегодня в Казани учатся около 6 тысяч студентов из 93 стран мира. Фестиваль проводится среди вузов республики с целью выявить наиболее талантливых, прогрессивных и активных студентов. «Студентов необходимо не просто вовлекать в культурную жизнь, но и детально знакомить с нашим укладом, бытом и традициями, - уверен председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров, - эта акция по сути уникальна – каждый молодой человек, независимо из какой страны он приехал, постепенно овладевает несколькими языками и хочет познать культуру других народов».Среди гостей праздника были Председатель Государственного Совета РТ, председатель ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. Приветствуя участников, Мухаметшин подчеркнул: работа с иностранными студентами - это часть государственной национальной политики Татарстана. «Мы надеемся, что отучившись здесь, получив дипломы о высшем образовании и вернувшись домой, вы еще не раз вспомните Казань, как постигали здесь азы науки», – сказал Фарид Мухаметшин. Организаторы праздника - Министерство образования и науки РТ, Молодежная Ассамблея народов Татарстана, а также Молодежный центр культур и диалога РТ - уверены в том, что, завершив обучение в столице Татарстана, молодые специалисты вернутся в свои страны и ярко расскажут о культуре, традициях и обычаях нашей республики, сообщает информационный центр Дома дружбы народов Татарстана.