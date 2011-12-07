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В Казани прошла акция «Дерево добра»

Сегодня, 11 декабря, на казанском Главпочтамте по ул. Кремлевская, 8, прошла благотворительная акция «Дерево добра». Каждый желающий мог оформить подписку на газеты и журналы в адрес домов престарелых и ветеранов, детских домов, реабилитационных центров, школ-интернатов и др.

Для этого нужно было просто снять с новогодней елки, стоящей в центре зала, заполненный абонемент и оплатить его. В мероприятии приняли участие и известные в республике люди, в том числе министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, начальник службы национального вещания филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Лия Загидуллина, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, певица Таслима Низами. Благодаря им с нового года газету «Казанские ведомости» будут читать в Арском доме-интернате для престарелых и инвалидов, реабилитационных центрах Казани и других социальных учреждениях.

КВ
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