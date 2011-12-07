Бугульминец пытался ограбить продуктовый магазин

В Бугульме сотрудники ЧОП поймали 34-летнего местного жителя, который пытался ограбить продуктовый магазин, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Мужчина, чтобы проникнуть в помещение, разбил окно, чем спровоцировал работу сигнализации. На место прибыли охранники и полиция. Подвыпившего вора задержали у окна, рядом с ним стояли два пакета с сигаретами, коньяком и наличными в размере 63 тыс. рублей. Оказалось, что мужчина ранее уже был судим и вышел на свободу в октябре этого года. Гражданин признал свою вину в совершении преступления.