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Челнинский футбольный клуб предложил Ольге Бузовой стать их спонсором

За это певице обещан грузовик.
Руководитель отдела маркетинга ФК «КАМАЗ» Артем Раскольников записал видеообращение к певице Ольге Бузовой. В минутном ролике представитель клуба предложил Бузовой стать их спонсором. В обращении к певице он отметил, что: «вместе с вами мы бы могли добиться больших успехов, наш клуб может стать одним из грандов российского футбола». Если Ольга Бузова согласится на предложение челнинцев, то ей обещан белоснежный «КАМАЗ».
КВ
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