Чемпионат DigitalSkills продвигает «цифру» в жизнь

Татарстан представит 31 участник по 17 компетенциям. Лучшие студенты средних и высших учебных заведений республики будут состязаться в компетенциях «Веб-дизайн и разработка», «3D моделирование компьютерных игр», «Программные решения для бизнеса», «Мобильная робототехника», «Инженерия космических систем (FS)» и других, передает пресс-служба Министерства информатизации и связи Республики Татарстан.«С проникновением «цифры» в ключевые сферы жизни все большее значение приобретает вопрос кадровой подготовки ИТ-специалистов, который решается во многом благодаря проведению таких чемпионатов, - отмечает заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. - Соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills помогают развивать цифровые навыки, которые сегодня становятся ключевыми».Как и в прошлом году, DigitalSkills станет не только соревновательной, но и коммуникационной площадкой, где будут обсуждаться вопросы кадров и образования в цифровой экономике. Среди партнеров и участников чемпионата заявлены крупные республиканские компании. Организаторами чемпионата являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство РТ и союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».