Генеральный план Казани примут до середины 2019 года

Татьяна Прокофьева назвала причину переноса принятия - требования нового Федерального закона №280. По ее словам, проект генерального плана по результатам публичных слушаний доработан, однако Казань одной из первых столкнулась с необходимостью разрабатывать материалы проекта генплана по новым правилам, вступившим в силу в августе этого года.Федеральный закон установил новые требования к генплану в случае наложения территории населенного пункта на земли лесного фонда. Татьяна Прокофьева уточнила, что для приведения в соответствии с федеральным законодательством потребовались данные о границах лесного фонда, которых нет в открытых источниках.Официальная информация о границах лесного фонда была получена в сентябре. Сейчас ведется ускоренная работа по доработке проекта генплана по новым правилам с учетом исключения из границ территории Казани земель лесного фонда. На данный момент в городе выявлено свыше 2 тысяч участков, накладываемых на земли лесного фонда.