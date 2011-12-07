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Генеральный план Казани примут до середины 2019 года

Сроки принятия генерального плана сдвигаются - предположительно, до середины 2019 года. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила главный архитектор города Татьяна Прокофьева. Она напомнила, что в публичных слушаниях приняли участие более 4 тысяч казанцев, поступило 3,5 тысячи письменных предложений.
Татьяна Прокофьева назвала причину переноса принятия - требования нового Федерального закона №280. По ее словам, проект генерального плана по результатам публичных слушаний доработан, однако Казань одной из первых столкнулась с необходимостью разрабатывать материалы проекта генплана по новым правилам, вступившим в силу в августе этого года.Федеральный закон установил новые требования к генплану в случае наложения территории населенного пункта на земли лесного фонда. Татьяна Прокофьева уточнила, что для приведения в соответствии с федеральным законодательством потребовались данные о границах лесного фонда, которых нет в открытых источниках.Официальная информация о границах лесного фонда была получена в сентябре. Сейчас ведется ускоренная работа по доработке проекта генплана по новым правилам с учетом исключения из границ территории Казани земель лесного фонда. На данный момент в городе выявлено свыше 2 тысяч участков, накладываемых на земли лесного фонда.
КВ
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