Педиатры озабочены ростом числа детей-инвалидов

В нем участвовали руководители ведущих детских учреждений округа, ведущие эксперты в области педиатрии из Российской Федерации и зарубежных стран. На конгрессе выступила первый замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева. В рамках форума прошли образовательные школы, семинары и состоялся обмен опытом коллег. Ключевой темой обсуждения стали вопросы детской инвалидности. Академик РАН, доктор медицинских наук, почетный председатель исполкома Союза педиатров России Александр Баранов сообщил такую цифру: в настоящее время в России почти 700 тысяч детей инвалидов с детства. Еще около 3 миллионов детей находятся в группе риска по инвалидности. «Мы живем в период, когда идет смена приоритетов. И сегодня на первый план выходит уже не младенческая смертность, а инвалидность детей. И это самое печальное, что на фоне снижения младенческой смертности мы имеем рост инвалидизации», - заявил академик.Широко обсуждали и одну из самых распространенных проблем детства - болезни органов дыхания. В частности, на симпозиуме детских пульмонологов, посвященном бронхообструктивному синдрому (БОС) у детей, который вел главный детский пульмонолог Минздрава РФ, руководитель детского научно-практического пульмонологического центра Минздрава России, профессор Юрий Мизерницкий, говорилось о том, что эта болезнь чаще встречается у детей, чем у взрослых. Спровоцировать такое заболевание могут ОРВИ, бронхит, бронхиальная астма и другие болезни органов дыхания. Его симптомы - одышка в виде шумного дыхания, вздутие грудной клетки, навязчивый кашель и хрипы в легких. При таком заболевании, отметил профессор, применение горчичников, мазей, резко пахнущих растираний противопоказано. Все они обладают раздражающим действием на дыхательные пути и могут лишь усилить у ребенка явления бронхиальной обструкции. По его словам, сейчас активно разрабатывается новый неинвазивный метод многофункциональной диагностики дыхания у ребенка - бронхофонография, основанный на регистрации и анализе частотно-амплитудных характеристик дыхательных шумов.