По итогам международной конференции, посвященной Льву Толстому, в Казани будет издан сборник

В конференции, проводимой в рамках государственной программы РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», приняли участие около 200 человек.Доклады читали ученые из разных российских регионов (Самара, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск и др.), кроме того, приехали ученые Польши, Индии, Австрии. Конференция объединила представителей разных специальностей: литературоведов, лингвистов, историков, искусствоведов, математиков, работников музеев и библиотек, школьных учителей.На пресс-конференции был презентован документальный фильм о Льве Толстом. По словам директора высшей школы русской и зарубежной филологии КФУ Резеды Мухаметшиной, это фильм о молодом Толстом, его учебе в Казанском университете, времени пребывания в Казани. На съемках была задействована команда студенческого телеканала КФУ Univer TV, а в качестве актеров пригласили членов труппы казанского ТЮЗа и студентов Казанского университета.На пленарном заседании, посвященном рецепции произведений Толстого в разных странах и культурах, большой интерес вызвал доклад Мунджала Гириша, Ph.D. in Filology, Associate Professor (Индия, Дели, Делийский университет). По его словам, именно в Казани Лев Толстой, находясь в госпитале, познакомился с ламой, благодаря которому пришел к идее непротивления злу насилием. В дальнейшем эта мысль во многом легла в основу политики Индиры Ганди, в результате чего Индия обрела независимость.Сам Мунджал Гириш влюбился в русский язык, когда в детстве посмотрел экранизацию «Войны и мира». И буквально на следующий день, увидев объявление о курсах русского языка в газете, записался на них. В рамках конференции состоялся и круглый стол «Театральные и кинематографические интерпретации произведений Л.Н.Толстого». Лев Толстой является одним из самых экранизируемых писателей, хотя для слушателей стал довольно неожиданным тот факт, что самый экранизируемый его роман – «Воскресение». Однако на круглом столе внимание было сконцентрировано на «Войне и мире» и «Анне Карениной». На встрече был сделан вывод, что несмотря на свою востребованность, произведения Толстого очень сложны для постановок. Логическим завершением встречи стало принятие решения об издании сборника материалов «Л.Н.Толстой: истоки и вехи творческого пути».