Сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику устранить поломку

Как передает пресс-служба ГИБДД МВД РТ, на 18-м километре автодороги на территории Буинского района республики двигатель грузовика, до этого случая никогда не подводившего своего хозяина, неожиданно заглох. В одиночку справиться с поломкой водитель не смог. Пытаясь реанимировать «сердце» своего автомобиля, он начал замерзать.К счастью, проезжавшие мимо сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан старший лейтенант полиции Ислам Галимзянов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев заметили знак аварийной остановки, выставленный водителем. Они остановились для выяснения подробностей произошедшего. Стражи дорог пригласили попавшего в беду водителя в салон своего патрульного автомобиля, чтобы он согрелся, напоили горячим чаем. Потом помогли обнаружить причину неисправности. Несмотря на поздний час, полицейские отыскали в ближайшем населенном пункте специалиста, который откликнулся на просьбу починить вышедшую из строя деталь. Поломка была устранена, и благодарный дальнобойщик благополучно продолжил свой путь.