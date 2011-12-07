В этом году жители Казани стали меньше попадаться на уловки мошенников. В прошлом году было зарегистрировано 3246 инцидентов, а в этом – 2800. Об этом сегодня ИА «Татар-информ» сообщил на пресс конференции сотрудник отдела уголовного розыска УМВД России по Казани Раиль Куряков.«Особое место занимает мошенничество, связанное с сотовой связью и интернетом. Всего зарегистрировано 1396 таких фактов. Невозможно не заметить, что жители столицы Татарстана стали реже попадаться на уловки аферистов. Достичь этого удалось в том числе и благодаря профилактическим мероприятиям, проведенным нашими сотрудниками», – рассказал Раиль Куряков.В большинстве случаев жертвами мошенников становятся те, кто совершают покупки в интернете или ведутся на вирусные сообщения в телефоне и в социальных сетях. Пожилых граждан аферисты чаще всего обманывают услугами по снятию порчи.«Основные жертвы – пожилые люди. Они выросли в другое время, менее бдительные. Поэтому надо быть к ним внимательнее», – уточнил замначальника отдела УУП и ПДН УМВД России по Казани Рауф Низамов.