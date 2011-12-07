В «Пулково» нашли девушку, которая пыталась сбежать к возлюбленному в Казань

Полицейские в аэропорту «Пулково» нашли 17-летнюю девушку, находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. В ходе беседы с юной особой полицейские установили, что девушка пыталась сбежать к молодому человеку в Казань. С парнем она познакомилась в Интернете. Свой побег она спланировала на фоне семейных неурядиц. Этим поступком девушка пыталась привлечь внимание близких.