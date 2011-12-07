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В «Пулково» нашли девушку, которая пыталась сбежать к возлюбленному в Казань

Юная особа была объявлена в федеральный розыск.
Полицейские в аэропорту «Пулково» нашли 17-летнюю девушку, находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. В ходе беседы с юной особой полицейские установили, что девушка пыталась сбежать к молодому человеку в Казань. С парнем она познакомилась в Интернете. Свой побег она спланировала на фоне семейных неурядиц. Этим поступком девушка пыталась привлечь внимание близких.
КВ
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